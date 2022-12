Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Einbruch in Restaurant

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich über eine Tür zum Lager am Montag, 26.12.2022, in dem Zeitraum zwischen 02.45 Uhr bis 09.50 Uhr, Zutritt in ein Grill Restaurant im Blostweg. Im Restaurant wurden zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und das Bargeld aus diesen gestohlen. Außerdem wurden aus einer Kasse mehrere hundert Euro Bargeld entnommen sowie vier Flaschen Spirituosen mitgenommen. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt.

