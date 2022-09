Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonn-Schwarzrheindorf - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 26.09.2022, in dem Zeitraum zwischen 09:30 und 17:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung auf der Jahnstraße in Schwarzrheindorf ein.

Nachdem die Unbekannten zunächst auf noch nicht geklärte Art und Weise in das Treppenhaus gelangt waren, machten sie sich dann im Bereich des vierten Obergeschosses an einer Wohnungstüre zu schaffen. Nach der Spurenlage verschafften sie sich durch das gewaltsame Aufhebeln der Türe Zugang in die Zimmer, die sie augenscheinlich nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Die Einbrecher verließen den Tatort schließlich unerkannt. Über Art und Umfang des möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine abschließenden Erkenntnisse vor.

Das zuständige KK 13 übernimmt die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall. Zeugen, die Beobachtungen mit einem Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

