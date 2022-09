POL-BN: Fahndungsrücknahme: Bandenmäßiger Kokainhandel - Tatverdächtiger stellte sich

Bonn/Swisttal (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der L163 in Swisttal-Morenhoven wurde am Samstagabend (24.09.2022) ein Autofahrer schwer verletzt. Zum Unfallzeitpunkt, gegen 19:30 Uhr, war ein 22-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der L163 von Flerzheim in Richtung Morenhoven unterwegs. Nach dem derzeitigen Sachstand verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle ...

mehr