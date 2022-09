POL-BN: Swisttal: Autofahrer bei Verkehrsunfall auf der L163 schwer verletzt

Bonn (ots) - Am Samstagnachmittag, 24.09.2022, gegen 15:30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Mann in Bonn-Beuel ein Auto auf. Nach dem bisherigen Sachstand schlug der Unbekannte die Beifahrerscheibe eines am Friedhof im Platanenweg stehenden Fahrzeugs ein. Aus dem Wageninneren entwendete der Täter ein Mobiltelefon und flüchtete damit. Er wurde als ca. 30 Jahre ...

