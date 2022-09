Polizei Bonn

POL-BN: Zeuge meldete betrunkene Autofahrerin in der Innenstadt - Führerschein sichergestellt

Bonn (ots)

Am Sonntag (25.09.2022) gegen 17:45 Uhr meldete ein Zeuge der Einsatzleitstelle der Bonner Polizei eine augenscheinlich betrunkene Autofahrerin. Der Pkw war auf dem Bertha-von-Suttner-Platz in Richtung der Oxfordstraße unterwegs. Die Fahrzeugführerin soll in starken Schlangenlinien gefahren sein. Dabei soll sie im weiteren Verlauf auch immer wieder auf die Fahrspur des Gegenverkehrs gefahren sein. In der Kasernenstraße konnte das Fahrzeug von einem Streifenteam der City-Wache angehalten werden. Bei der Kontrolle war schnell klar, dass die 27-jährige Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille. Zur Beweissicherung entnahm ein Arzt der Frau eine Blutprobe. Die Polizeibeamten stellten ihren Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

