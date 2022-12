Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Müdigkeit überkommt Radfahrer - Nickerchen auf Gehweg eingelegt

Freiburg (ots)

Der Polizei wurde am Montag, 26.12.2022, kurz vor 16.00 Uhr, über einen in der Hohe-Flum-Straße auf dem Gehweg schlafenden Radfahrer informiert. Der 46-jährige Radfahrer gab an, dass er von einem Bekannten kam und ihm auf dem Heimweg die Müdigkeit überkam. Kurzerhand entschloss er sich ein kleines Nickerchen auf dem Gehweg einzulegen. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über zwei Promille. Es folgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell