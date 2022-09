POL-RE: Recklinghausen: Wohnungseinbruch an der Bochumer Straße

Recklinghausen (ots) - Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten am 11.07.2022 gegen 8.15 Uhr in einem Supermarkt an der Schultenstraße eine Geldbörse. Mit der darin befindlichen EC-Karte tätigten sie anschließend insgesamt drei Bargeldauszahlungen an einem Geldautomaten der örtlichen Bank am Kardinal-Hengsbach-Platz. Täterbeschreibung 1: männlich, ...

