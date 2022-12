Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Hund läuft in ein Pkw - Hundebesitzer gesucht

Freiburg (ots)

Eine 26-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem Fiat 500 am Sonntag, 25.12.2022, die Hohe-Flum-Straße, als ihr gegen 21.30 Uhr, in Höhe der Hausnummer 42, ein Hund vor das Auto lief. Nach der Kollision rannte der Hund weiter. Hier ist nicht bekannt, ob sich der Hund dabei verletzte. Am Fiat entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht den Hundebesitzer. Dieser möge sich bitte beim Polizeirevier melden. Zeugen, welche Hinweise zu dem Hund oder Hundebesitzer geben können werden gebeten sich ebenfalls mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen. Der gesuchte Hund soll größer sein und ein dunkles Fell haben. Auch trug er wohl ein Halsband.

