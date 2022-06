Polizei Köln

POL-K: 220607-4-K 25-Jähriger nach nächtlicher Auseinandersetzung mit Tätergruppe schwerverletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Schwere Schnittverletzungen hat am Sonntagabend (5. Juni) gegen 22.40 Uhr ein 25 Jahre alter Mann bei einer Konfrontation mit mehreren Personen am Präses-Richter-Platz in Köln-Mülheim erlitten. Kurz danach trafen Streifenbeamte in Tatortnähe fünf Verdächtige im Alter zwischen 17 und 20 Jahren an und fuhren sie zur Identitätsfeststellung und Vernehmung ins Polizeipräsidium. An der mutmaßlichen Tatörtlichkeit stellten die Polizisten unter anderem ein Messer sicher.

Zeugen hatten Geschrei auf der Platzfläche gehört und mehrere in Richtung Frankfurter Straße weglaufende junge Männer gesehen. Daraufhin hatten die Kölner umgehend Polizei und Rettungsdienst alarmiert.

Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und seinen Hintergründen dauern an. Das Kriminalkommissariat 55 bittet weitere Zeugen um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

