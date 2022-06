Polizei Köln

POL-K: 220607-2-K Zivilstreife stellt Diebesbeute aus Handwerkerfahrzeugen auf dem Trödelmarkt sicher

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Die Präsenz von Zivilpolizisten auf einem Trödelmarkt in Köln Porz-Lind hat am Montagmittag (6. Juni) zur Sicherstellung von Tatbeute aus verschiedenen Diebstählen aus Handwerkerfahrzeugen in Much (Tatzeit: April 2021), Krefeld und Neuss (Tatzeiten: Mai 2022) geführt.

Gegen 11.30 Uhr waren die Beamten der Polizeiinspektion 6 auf dem Melan-Trödelmarkt auf der Portastraße unterwegs. Ein Stand mit hochwertigen Baumaschinen sowie Werkzeugen, an dem zwei Männer (27, 52) und zwei Frauen (32, 35) standen, erregte das Interesse der Polizisten. Als der 52-jährige Kölner die Werkzeuge in seinen Wagen lud und davonfuhr, kontrollierte ihn eine hinzugerufene Streife. Bei einer ersten Überprüfung von drei der 47 Baumaschinen sowie Werkzeugen bestätigte sich der Verdacht, dass es sich um Hehlerware handelt. Polizisten stellten sämtliche Handstichsägen, Akkuschrauber, Multicutter, Winkelschleifer, Schlagschrauber sowie Werkzeugtaschen und Akku-Ladegeräte für weitere Ermittlungen sicher. Das Kriminalkommissariat 74 bearbeitet bereits über 300 Diebstähle aus Handwerkerfahrzeugen seit Jahresbeginn. Für eine schnellere Zuordnung der Werkzeuge raten die Ermittler eindringlich, Werkzeugkoffer individuell zu markieren oder Firmenlogos so anzubringen, dass man sie nicht einfach entfernen kann. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell