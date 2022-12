POL-FR: Einbruch in Schreibwarengeschäft

Bad Krozingen (ots) - Vergangenen Sonntag, 25.12.2022, kam es in einer Einrichtung für betreutes Wohnen im Wichernweg zu mehreren Fällen eines Trickdiebstahls. Eine männliche Person klingelte an mehreren Wohnungen der Einrichtung und gab sich als Heizungsableser aus. In mindestens zwei Fällen wurde ihm Zutritt zur jeweiligen Wohnung gewährt. In einem unbeobachteten Moment entwendete die Person in einem Fall eine ...

mehr