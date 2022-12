Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Trickdiebstahl - falscher Heizungsableser

Bad Krozingen (ots)

Vergangenen Sonntag, 25.12.2022, kam es in einer Einrichtung für betreutes Wohnen im Wichernweg zu mehreren Fällen eines Trickdiebstahls. Eine männliche Person klingelte an mehreren Wohnungen der Einrichtung und gab sich als Heizungsableser aus. In mindestens zwei Fällen wurde ihm Zutritt zur jeweiligen Wohnung gewährt. In einem unbeobachteten Moment entwendete die Person in einem Fall eine Geldbörse, im anderen Fall verschiedene Schmuckstücke. Die Person mit dunklem Teint sei 25-30 Jahre alt und ca. 160 cm groß gewesen, sie war dunkel gekleidet.

Anhand der bisherigen Ermittlungen fiel die Person bereits am 23.12.2022 in einem Nachbarhaus auf. Es ist wahrscheinlich, dass die Person noch an weiteren Wohnungen klingelte bzw. ihm auch Einlass gewährt wurde.

Zeugen und eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter 07631/1788-0 zu melden.

RM / FH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell