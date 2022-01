Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Pkw beschädigt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Bei)- Zwischen dem 05.01.22, 21.00 Uhr und dem 06.01.22, 09.30 Uhr wurde in der Giebelstiegstraße durch Unbekannte ein Ford Transit beschädigt. Dieser parkte auf der Straße in der Nähe des Bahnübergangs. Die Täter schlugen das Dreiecksfenster an der Fahrerseite ein. Zeugen, die verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche gehört haben, werden gebeten, die Polizei in Sarstedt zu kontaktieren. Tel. 05066 / 985-0.

