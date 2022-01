Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 05.01.2022, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:40 Uhr, hat ein unbekanntes Fahrzeug in der zum Walter-Gropius-Ring gehörenden Sackgasse (gegenüber der Sparkasse) am dortigen Eckgrundstück die Mauer touchiert und beschädigt. Dem Schadensbild nach kommt für die Verursachung ein Lkw in Frage, der dort gewendet haben könnte. Durch den Anstoß wurde der Metallzaun und mehrere Betonplatten beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-9116115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell