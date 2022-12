Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Autofahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 23.12.2022, hat sich ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Wutöschingen leicht verletzt. Gegen 10:50 Uhr war eine 19-jährige Autofahrerin in der Hauptstraße nach links abgebogen und mit dem entgegenkommenden Pkw des 55-jährigen Mannes kollidiert. Dieser verletzte sich dabei leicht und kam zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sein Auto wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden dürfte bei rund 20000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell