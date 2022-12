POL-FR: Freiburg-Altstadt: 27-Jähriger nach mehreren Fahrraddiebstählen in Untersuchungshaft

Freiburg (ots) - LANDKREIS EMMENDINGEN Im Zeitraum vom 24.12.2022, 13:00 Uhr, bis 25.12.2022, 14:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen den linken Außenspiegel eines in der Roethestraße in Emmendingen am Fahrbahnrand geparkten PKWs. Wer Hinweise auf die Täterschaft oder zum Sachverhalt geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel: 07641 582-0, in Verbindung zu setzen. Stand: 17:30 Uhr ...

