Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Einbruch in Gaststätte - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Montag, 26.12.2022, zwischen 01:30 Uhr und 09:00 Uhr, ist in eine Gaststätte in der Hauptstraße in WT-Tiengen eingebrochen worden. Über die Eingangstüre verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zugang zu den Gasträumlichkeiten und machten sie an den dort aufgestellten Spielautomaten zu schaffen. Dabei wurden zwei Spielautomaten erheblich beschädigt. Das darin verwahrte Bargeld wurde gestohlen. Der Diebstahls- und Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Aus den Automaten stammende Geldkassetten konnten in der Trottengasse gefunden werden. Um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und anderer sachdienlicher Hinweise bittet der Polizeiposten Tiengen, Tel. 07741 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell