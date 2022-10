Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorfahrtverstöße: Mehrere Verletzte und stark beschädigte Autos bei Unfällen im Stadtsüden

Bremerhaven (ots)

Zwei Unfälle, bei denen Autofahrer die Vorfahrt missachteten, beschäftigten am frühen Dienstag, 25. Oktober, die Polizei im Stadtsüden. Dabei wurden mehrere Personen verletzt.

Gegen 2.10 Uhr kollidierten an der Kreuzung der Straßen Wulsdorfer Rampe/Dreibergen mit der Ringstraße ein VW und ein Mercedes. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 18-jährige VW-Fahrer die Straße Wulsdorfer Rampe in südlicher Richtung. Offenbar beabsichtigte er an der Kreuzung mit der Ringstraße, geradeaus in die Straße Dreibergen weiterzufahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts aus der Ringstraße kommenden 42-jährigen Mercedesfahrers. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, die dabei erheblich beschädigt wurden. Auch die Airbags lösten aus. Die Polizei schätzte die Gesamtschäden zunächst auf rund 17.000 Euro. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Drei weitere Mitfahrer im VW blieben unverletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden, eine Fachfirma reinigte im Anschluss die Fahrbahn von Betriebsstoffen.

Auf der Kreuzung Schillerstraße/Georg-Seebeck-Straße in Geestemünde krachte es gegen 8.30 Uhr. Beteiligt waren in diesem Fall ein Mercedes-Kastenwagen und ein BMW. Nach ersten Erkenntnissen war zum Unfallzeitpunkt die Ampelanlage außer Betrieb. Eine entsprechende Beschilderung weist hier die Schillerstraße als Vorfahrtstraße aus, Fahrzeuge in der Georg-Seebeck-Straße müssen die Vorfahrt achten. Der 25-jährige Fahrer des Mercedes, der in westlicher Richtung auf der Georg-Seebeck-Straße unterwegs war, fuhr offenbar in den Kreuzungsbereich ein, ohne auf den vorfahrtberechtigten BMW eines 53-Jährigen zu achten, der die Schillerstraße in nördliche Richtung befuhr. Es kam zur Kollision, infolge derer beide Autos stark beschädigt wurden. Am Mercedes lösten die Airbags aus. Die Polizei schätzt die Sachschäden auf rund 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

In beiden Fällen fertigte die Polizei Strafanzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die mutmaßlichen Unfallverursacher.

