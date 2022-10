Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorfahrt genommen und leicht verletzt

Bremerhaven (ots)

Leicht verletzt wurde am Montagmorgen, 24. Oktober, eine Radfahrerin an der Hans-Böckler-Straße in Bremerhaven-Leherheide.

Nach ersten Erkenntnissen war die 40-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Hans-Böckler-Straße in westlicher Richtung unterwegs. Als sie den Einmündungsbereich der Heinrich-Brauns-Straße passierte, kam von dort ein 36-jähriger Autofahrer, der nach rechts auf die Hans-Böckler-Straße fahren wollte und erfasste die Frau. Die Radlerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Bremerhavenerin in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 550 Euro.

Der Autofahrer erhielt Anzeigen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

