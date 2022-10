Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ladendiebe flüchten ohne Beute - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Auf frischer Tat ertappt wurden zwei vermeintliche Ladendiebe in einem Verbrauchermarkt am Mittwoch, 19. Oktober, an der Straße Am Lunedeich, in Bremerhaven-Fischereihafen.

Nachdem eine Angestellte das Duo bei der Flucht verfolgte und das Diebesgut festhalten konnte, gelang den Unbekannten die Flucht. Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die zwischen 170 und 180 Zentimeter groß sein sollen. Die nicht näher beschriebenen Tatverdächtigen trugen Kapuzenpullover und waren dunkel gekleidet. Beide Männer trugen jeweils eine weiße FFP2-Maske. Eine Mitarbeiterin des Supermarktes beobachtete gegen 13.50 Uhr, wie einer der beiden Männer am Eingang des Geschäftes stand und die Tür für seinen Komplizen offenhielt. Dieser schob den vollgepackten Einkaufswagen, darunter Fisch und Fleisch, durch die Eingangstür. Vor dem Geschäft gelang es der aufmerksamen Angestellten, den Einkaufswagen festzuhalten. Ohne zu zögern, ergriff das Duo ohne Beute die Flucht. Die Ermittlungen der hinzugerufenen Polizei dauern derzeit an.

Wer die vermeintlichen Diebe gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Bremerhaven unter der Rufnummer: 0471-9533321 in Verbindung zu setzten.

