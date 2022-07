Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim; Kind rennt auf Straße

Jockgrim (ots)

Jockgrim; Am 23.07.2022 befuhr um 18:00 Uhr ein PKW Fahrer die Ludwigstraße in Fahrtrichtung Wörth. Im Bereich der Hausnummer 32 war die Fahrbahn auf Grund eines parkenden PKW verengt, so dass der PKW Fahrer nur langsam an dem Hindernis vorbeifahren konnte. Als der Fahrer in Höhe einer Hofeinfahrt war, lief unvermittelt ein Kleinkind auf die Fahrbahn und stieß mit der Front des PKW zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt. Das Kind wurde vorsorglich in die Kinderklinik zur Versorgung gebracht.

