Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenlaube

Plaue OT Kleinbreitenbach (ots)

Unbekannte drangen im Zeitraum vom 15.11.2021 - 23.01.2022 in eine Gartenlaube der Ortslage Kleinbreitenbach (oberhalb des Bettelbach in Richtung Bettelborn) ein. An der Gartenlaube hebelten der oder die unbekannten Täter mittels des unbekannten Tatmittels einen Fensterladen auf, sodass diese in das Innere gelangten. In der Gartenlaube entwendeten die oder der Täter das Beutegut (mehrere Werkzeuge / Handwerksmaterialen) und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677/601124 und Angabe der Bezugsnummer 0018542/2022 entgegen. (rw)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell