POL-Bremerhaven: Katalysator von Auto gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter haben am gestrigen Dienstagmittag, 18. Oktober, hochwertiges Werkzeug aus einem unverschlossenen Firmenfahrzeug in Bremerhaven-Lehe gestohlen. Die Polizei warnt vor dem Ankauf und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0471/953-3221 entgegen. Das Fahrzeug stand an der Uhlandstraße in unmittelbarer Nähe zu einer Baustelle. Der oder die Täter nutzten die Zeit zwischen 12.30 Uhr und 13 ...

