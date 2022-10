POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall: Einsatzfahrzeuge bei Alarmfahrt kollidiert

Bremerhaven (ots) - Beamte der Polizei Bremerhaven fassten die sechs von einer Weide geflüchteten Pferde und konnten sie wieder in die Obhut ihres Besitzers übergeben. Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurden die Beamten der Bremerhavener Polizei am Montagnachmittag, 17. Oktober, gerufen. Sechs Pferde waren im Bereich des Weg 66 im Bremerhavener Ortsteils Schiffdorferdamm von ihrer Koppel ausgebüxt. In ...

