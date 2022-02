Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hüttengrund: Unfall am Bahnübergang

Sonneberg (ots)

Am Samstag gegen 13:55 Uhr befuhr ein 55-jähriger mit seinem PKW Skoda die Bergstraße in Hüttengrund in Richtung Steinacher Straße. Am unbeschrankten Bahnübergang hielt er an, fuhr aber hierbei zu weit vor und es kam zum Zusammenstoß mit dem aus Richtung Steinach kommenden Triebwagen der Süd-Thüringen-Bahn. Dieser streifte die Fahrzeugfront des PKW. Der Schaden am Skoda wird mit 1000 Euro, der am Triebwagen mit 20000 Euro beziffert. Der PKW-Fahrer und die acht Insassen des Triebwagens blieben unverletzt. Die Bahnstrecke wurde nach erfolgter Unfallaufnahme nach etwa 30 Minuten wieder freigegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell