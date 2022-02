Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Streit zwischen Unfallbeteiligten

Neustadt an der Orla (ots)

Am 25.02.2022 ereignete sich gegen 16:40 Uhr ein Verkehrsunfall in Neustadt an der Orla. Ein 51-Jähriger stieß hier mit seinem Pkw Opel am Kirchplatz beim Einparken gegen einen dort abgestellten Pkw VW. Der Unfallverursacher und die Halterin des VW gerieten anschließend in Streit und entfernten sich von der Unfallstelle. Erst gegen 19:20 Uhr wurde die Polizei über den Sachverhalt informiert, welche die Beteiligten aufsuchte, jedoch verschieden Unfallhergänge zu hören bekam. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben dazu machen können, werden gebeten sich mit der PI Saale-Orla unter der 03663/431-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell