Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sonneberg: Trunkenheitsfahrt festgestellt

Sonneberg (ots)

Am Samstag gegen 04:25 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Sonneberg in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde bei einem 20-jährigem Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Die Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

