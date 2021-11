Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Versuchte Entziehung Minderjähriger in Bondorf - Tatverdächtiger an der Grenze festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Wegen versuchter Entziehung Minderjähriger ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Böblingen gegen einen 31-jährigen Tatverdächtigen. Er hatte am Sonntagabend in Bondorf nach einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit seiner 26-jährigen Lebenspartnerin, in deren Verlauf er sie geschlagen und getreten haben soll, das gemeinsame dreijährige Kind mitgenommen, um es ins Ausland zu bringen. Polizeibeamte trafen die leicht verletzte 26-Jährige zu Hause an. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge einer sofort ausgelösten Fahndung machten Beamte der Grenzpolizeiinspektion im bayerischen Raubling den Tatverdächtigen mit seinem Auto auf der A8 kurz vor der österreichischen Grenze ausfindig, stoppten das Fahrzeug und nahmen den 31-Jährigen vorläufig fest. Das Kind war wohlauf und wurde zunächst in die Obhut des örtlich zuständigen Jugendamts gegeben. Der Tatverdächtige, der augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung stand und keine Fahrerlaubnis besitzt, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mittlerweile wieder auf freien Fuß gesetzt.

