POL-Bremerhaven: Richtiges Verhalten zum Einbruchschutz

Bremerhaven (ots) - Auf frischer Tat ertappt wurden zwei vermeintliche Ladendiebe in einem Verbrauchermarkt am Mittwoch, 19. Oktober, an der Straße Am Lunedeich, in Bremerhaven-Fischereihafen. Nachdem eine Angestellte das Duo bei der Flucht verfolgte und das Diebesgut festhalten konnte, gelang den Unbekannten die Flucht. Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die ...

