Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe plündern Baustelle an der Edelburg

Hemer (ots)

Unbekannte haben heute Nacht mehrere Baucontainer an der Edelburg aufgebrochen und eine erhebliche Menge an Baumaterial gestohlen. Auf der Beuteliste stehen zahlreiche Verdichtungskabel, 400 Liter Diesel, eine Rüttelplatte und ein Wickelstampfer sowie diverses Material, das noch aufgelistet werden muss. Material und Container standen auf einem umzäunten Schotterplatz, der eigentlich von der Straße aus nicht einsehbar ist. Hinterlassen wurde eine gebrauchte Dunstabzugshaube. Der Schaden liegt deutlich im fünfstelligen Bereich. Die Mitarbeiter arbeiten derzeit auf einer Baustelle an der B 7 zwischen Menden und Hemer. Die Täter müssen auf jeden Fall mit einem größeren Fahrzeug vorgefahren sein und längere Zeit vor Ort verbracht haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell