LPI-NDH: Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe - Zeugenaufruf

Ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen ereignete sich gegen 06.00 Uhr, am gestrigen Tag, im Bereich der Landstraße 1015 am Abzweig Rüdigershagen. Eine 63-jährige Autofahrerin beachtete das vorfahrtsberechtigte Auto eines 60-jährigen Mannes dabei nicht. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge und entsprechenden Sachschaden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

