LPI-NDH: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsfehler

Mühlhausen (ots) - In den gestrigen Abendstunden verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Mercedes-Transporter in Mühlhausen. Das abgeparkte Fahrzeug wurde durchwühlt und hochwertige Werkzeuge entwendet. Der Gesamtwert der Beute lag hierbei im vierstelligen Bereich. Durch die ermittelnden Polizeibeamten konnten erste Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eröffnet werden.

