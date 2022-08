Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von zwei Bonsaibäumen

Schifferstadt (ots)

In der Nacht vom 20.08.2022 auf den 21.08.2022 entwendeten unbekannte Täter einen von zwei in einem Garten eines Anwesens in der Bitzstraße befindlichen Bonsaibaum (Apfel-Bonsai). Nachdem der Diebstahl durch den Eigentümer bemerkt wurde, stellte er den zweiten Bonsaibaum auf die Terrasse in einen vermeintlich sichereren Bereich eines nicht abgeschlossenen Vorbaus. In der Folgenacht auf den 22.08.2022 wurde auch dieser Bonsaibaum (Feldahorn-Bonsai) vermutlich von den gleichen Tätern entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell