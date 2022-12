Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Unbekannte entwenden mehrere Tonnen Altbatterien von Firmengelände - Polizei sucht Zeugen

Stadtkreis Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 22.12.2022, auf Freitag, 23.12.2022, entwendeten unbekannte Täter in der Lörracher Straße in Freiburg von dem Betriebsgelände eines Großhändlers für Fahrzeugbauteile mehrere Paletten-Boxen mit alten Fahrzeugbatterien.

Da das Diebesgut mehrere Tonnen wog, wird derzeit davon ausgegangen, dass die Täterschaft hierfür mit entsprechendem Aufwand vorgegangen sein dürfte.

Hinweise zu den Tätern sowie Informationen zum Wert der Beute liegen bislang nicht vor.

Der Polizeiposten Freiburg-Sankt Georgen hat die Ermittlungen übernommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Freiburg-Süd rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761/ 882-4421 entgegen.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell