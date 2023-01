Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Pkw mit Straßenschild beschädigt - Zeugen gesucht!

Ilvesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag zwischen 00:30 Uhr und 11:00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen geparkten Mercedes-Benz im Finkenweg. Am Neujahrsmorgen bemerkte der Fahrzeughalter an seinem Pkw mehrere Kratzer und Eindellungen und verständigte die Polizei. Auf Grund des am Pkw festgestellten Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der oder die Unbekannten mit einem Verkehrsschild auf das Fahrzeug geschlagen hatte. Das Verkehrsschild konnte nicht aufgefunden werden. Der Sachschaden ist nach ersten Ermittlungen im niedrigen vierstelligen Bereich anzusiedeln. Das zuständige Polizeirevier ermittelt wegen Sachbeschädigung an Kfz. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg Tel.: 06203 93050 zu melden.

