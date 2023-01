Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Einbrecher schrecken vor Anwohnerin nicht zurück

Weinheim (ots)

Am Montag klingelten gegen 23.00 Uhr Unbekannte an einer Haustür eines Zweifamilienhauses in der Beethovenstraße. Eine Anwohnerin öffnete die Tür und konnte jedoch niemanden feststellen. Kurze Zeit später nahm die 39-jährige Anwohnerin aus ihrer Wohnung im Obergeschoss laute Geräusche im Erdgeschoss wahr, konnte aber auch hier nichts Auffälliges bemerken. Gegen 00.10 Uhr gab es schließlich einen lauten Knall, der offensichtlich vom Einwerfen einer Fensterscheibe im Erdgeschoss herrührte. Sie verständigte umgehend die Polizei, die vor Ort jedoch niemanden außer der Bewohnerin antreffen konnte. Auch eine Absuche des Nahbereichs brachte kein Ergebnis. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Sachschaden ist bislang noch unbekannt. Die Spuren an der Tatörtlichkeit werden derzeit von der hinzugerufenen Kriminaltechnik ausgewertet. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an und wurden durch die Kriminalpolizei übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0621- 174 4444 zu melden.

