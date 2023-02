POL-FR: Nachtragsmeldung zu: Freiburg-Rieselfeld: Mann niedergeschlagen und beraubt, vom 14. November 2022

Freiburg (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache brach am Sonntag, dem 05.02.2023, gegen 17.00 Uhr, in einem Zimmer einer Flüchtlingsunterkunft in der Freiburger Bissierstraße, ein Feuer aus. Bei dem Versuch das Feuer selbst zu löschen, wurde ein Zimmerbewohner leicht verletzt. Der Wohncontainer, in dem sich das Zimmer befindet, ist durch den Brand teilweise nicht mehr bewohnbar. Weitere Bewohner wurden ...

