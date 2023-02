POL-FR: Lörrach: gegen Lichtzeichenanlage gefahren - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 05.02.2023, in dem Zeitraum zwischen 01.00 Uhr bis 09.45 Uhr, gelangten Unbekannte auf unbekannter Weise an eine Fernbedienung einer Garage, welche zuvor in einem Auto lag. Mit der Fernbedienung wurde in der Straße "Im Leh" eine Garage geöffnet und aus dieser zwei E-Bikes der Marke Cannondale sowie Scott entwendet. Die beiden E-Bikes waren wohl von einem in der Garage stehenden Auto ...

