Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Worms (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Pedelecfahrerin kam es am gestrigen Donnerstag, den 26.06.2022, gegen 13:00 Uhr. Ein 63-jähriger LKW-Fahrer befuhr die Mainzer Straße (B9) in Richtung Stadtmitte. Die 72-jährige Pedelecfahrerin war auf dem parallel verlaufenden Fuß- und Radweg in gleicher Richtung unterwegs. Laut Zeugenangaben überquerte die 72-Jährige die Fahrbahn der Dr.-Otto-Röhm-Straße trotz rot zeigender Lichtzeichenanlage. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem zeitgleich abbiegenden LKW des 63-Jährigen. Die 72-jähriger Seniorin aus Worms musste schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

