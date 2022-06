Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Worms (ots)

Am 29.06.2022 gegen 15:15 Uhr kommt es auf der B271 zwischen Flörsheim-Dalsheim und Ober-Flörsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 70 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt wird. Der Motoradfahrer befährt die B271 von Flörsheim-Dalsheim kommend in Richtung Ober-Flörsheim. In einer Kurve kommt es zum Kontakt mit einem entgegenkommenden PKW, welcher durch einen 35 Jahre alten Mann aus Eppelsheim geführt wird. Durch den Zusammenstoß verliert der Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzt. Aufgrund der schweren Verletzungen des Motorradfahrers wird dieser durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Zur Ermittlung der Unfallursache wird ein Gutachter beauftragt. Die B271 musste zwischen Flörsheim-Dalsheim und Ober-Flörsheim für insgesamt 4 Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell