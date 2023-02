Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fahrraddiebstähle

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.02.2023, in dem Zeitraum zwischen 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr, wurde in der Straße "Unter der Burg" ein auf dem Grundstück unverschlossen abgestelltes schwarzes Rennrad der Marke Cube entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.500 Euro.

Ebenfalls am Donnerstag, in dem Zeitraum zwischen 10.30 Uhr bis 19.40 Uhr, wurde in der Teichstraße ein verschlossenes E-Bike der Marke Cube entwendet. Das E-Bike stand in der Fußgängerzone und war dort mit zwei Schlössern an einem Fahrradabstellplatz angeschlossen. Der Akku wurde von der Geschädigten mitgenommen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell