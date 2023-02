Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht - Mann auf Motorhaube aufgeladen - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.02.2023, gegen 20.35 Uhr, wurde ein 40-jähriger Mann von einer Pkw-Fahrerin auf die Motorhaube ihres Renaults aufgeladen und etwa 500 Meter mitgenommen. Vorausgegangen sei ein verbaler Streit auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Im Kränzliacker". Wegen einem zu dichten Parken habe die Pkw-Fahrerin fast nicht in ihren Renault einsteigen können. Als sie dann doch einstieg, sei ihre Fahrzeugtür gegen die Fahrzeugtür des 40-Jährigen gestoßen. Der 40-Jährige wollte die Polizei verständigen und habe sich vor den Renault der Frau gestellt. Die Frau soll den Motor gestartet haben und losgefahren sein. Dabei habe sie den 40-Jährigen auf die Motorhaube aufgeladen und setzte ihre Fahrt mit dem Mann auf der Motorhaube über die Alte Straße und Colmarer Straße fort. An der Einmündung zur Bundesstraße 532 musste die Frau an der Lichtzeichenanlage stoppen. Dabei wurde der 40-Jährige von der Motorhaube abgeworfen. Der 40-Jährige wurde wohl nur leicht verletzt. Die Frau in dem Renault setzte ihre Fahrt fort. Am Pkw des 40-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Pkw-Fahrerin beziehungsweise zu dem Renault geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell