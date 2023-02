Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Platzverweis an Fasnachtsveranstaltung

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 04.02.2023, ist ein 30-jähriger Mann der Fasnachtsveranstaltung in Görwihl verwiesen worden. Nachdem der Mann gegen 22:00 Uhr eine 28 Jahre alte Frau unsittlich berührt haben soll, soll er mit anderen Besuchern der Veranstaltung in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Eine Polizeistreife konnte die Situation anschließend beruhigen. Die Ermittlungen dauern an.

