Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/ Wiechs: Auto in der Bachtalstraße beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Vermutlich beim Wenden fuhr am Samstag, 04.02.2023 zwischen 05.45 Uhr und 08.00 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einen in der Bachtalstraße geparkten Citroen. Es entstand eine größere Eindellung an der Fahrertüre. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

