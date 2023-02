POL-FR: Zell im Wiesental: Mit 1,8 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Freiburg (ots) - Ein überhitzter Backofen hat am Sonntagabend, 05.02.2023, zu einer starken Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienwohnhaus in Bad Säckingen geführt. Gegen 18:00 Uhr war deshalb die Feuerwehr alarmiert worden. Die Bewohner verließen vorsorglich das Gebäude. Durch die Feuerwehr wurde ein überhitzter Backofen aus einer Wohnung demontiert und zum ...

