Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Außenspiegel an Auto beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Freitag, 04.02.2023, gegen 09.10 Uhr die Hauptstraße von der Adolf-Müller-Straße herkommend in Richtung Feldbergstraße. Auf Höhe der Hausnummer 54 touchierte dieser den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel. Anschließend verlies dieser die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 250 Euro zu kümmern. Durch einen Zeugen konnte der Unfall beobachtet werden. Es handelte sich um eine männliche Person mit dunklen Haaren. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell