POL-FR: Schopfheim: Unfall zweier Fahrzeuge - Polizei sucht Fahrradfahrer

Freiburg (ots)

Mit ihrem BMW Cooper beabsichtigte am Freitag, 03.02.2023 gegen 11.00 Uhr eine 65 Jahre alte Frau rückwärts aus einer Hofeinfahrt in der Straße "An der Wiese" rauszufahren. Dabei übersah sie einen auf der Straße kommenden 24 Jahre alten Mercedes-Fahrer. Dieser versuchte noch nach links auszuweichen aber konnte den Zusammenstoß mit dem BMW nicht vermeiden. Die Sicht war für beide Fahrzeuge aufgrund eines an der Straßenseite geparkten Lkw-Anhänger eingeschränkt. Der Mercedes-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden von gesamt 35000 Euro. Laut den Beteiligten soll ein unbeteiligter Fahrradfahrer den Unfall beobachtet haben und sich bis kurz nach dem Unfall an der Unfallstelle befunden haben. Dieser wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

