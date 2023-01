Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Silvesterparty endet im Krankenhaus

Dienheim (ots)

Am Neujahrsmorgen gegen 6:30 Uhr kam es am Haltepunkt Dienheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Hierbei wurde der 15- jährige Geschädigte von vermutlich drei anderen Jugendlichen im Alter von 16, 17 und 18 Jahren zunächst mit Schlägen und Tritten attackiert, ehe der 17-jährige Hauptverdächtige dem Geschädigten mehrfach mit einer abgebrochenen Glasflasche in den Rücken stach und diesen, nach Angaben der Rettungskräfte, schwer allerdings nicht lebensgefährlich verletzte. Der Geschädigte wurde zur weiteren ärztlichen Versorgung in das Uniklinikum Mainz verbracht.

Zeugen, die den Geschädigten auf dem Bahnsteig 1 liegend auffanden, gaben an, dass das Opfer die mutmaßlichen Täter benennen konnte. Anhand dieser Informationen konnte die Wohnanschrift des Hauptverdächtigen ermittelt werden und nach Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwältin eine Wohnungsdurchsuchung, zum Auffinden von Beweismitteln, durchgeführt werden. Hierbei konnten zahlreiche blutverschmierte Kleidungsstücke sowie Blutspuren an den Händen des Hauptverdächtigen festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Hauptverdächtigen ergab einen Wert von 1,01 Promille. Des Weiteren konnte in der Wohnung des Hauptverdächtigen ein weiterer Beteiligter der körperlichen Auseinandersetzung festgestellt werden. Bei diesem ergab der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 0,00 Promille. Außerdem wurden zudem eine Schreckschusspistole sowie Betäubungsmittel fest- und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verblieben alle Beteiligten auf freiem Fuß. Ersten Ermittlungen zufolge feierten der Geschädigte sowie die Tatverdächtigen gemeinsam Silvester. Wie es zu der Auseinandersetzung kam ist bisher unklar. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, telefonisch, unter 0631-34073-0 oder per email bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de in Verbindung zu setzen.

