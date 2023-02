Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach // Gemarkung Bad Bellingen: Verdacht Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - zwei Tatverdächtige ermittelt - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.02.2023, gegen 11.10 Uhr, sollen drei Fahrzeugführer an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen teilgenommen haben. Zwei BMW X 5 mit Schweizer Kennzeichen sowie ein Mercedes ML mit französischem Kennzeichen befuhren die Autobahn A 5 in Richtung Freiburg und sollen auf Höhe des Parkplatzes "Rheinaue" (Gemarkung Bad Bellingen) hinter ihnen fahrende Fahrzeuge auf etwa 80 Stundenkilometer herunter gebremst haben, um im Anschluss ihre Fahrzeuge voll zu beschleunigen. Nach Sachlage haben sich die drei Fahrzeugführer kurz nach der Schweizer Grenze schon auf einem Autobahnparkplatz getroffen. Ob es im Anschluss schon zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen kam ist der Polizei nicht bekannt. Zwei Tatverdächtige, die beiden 34 Jahre alten Fahrer der BMW's, konnten ermittelt werden. Deren Führerscheine wurden beschlagnahmt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem weißen Mercedes ML mit französischem Kennzeichen geben können. Verkehrsteilnehmer, welche möglicherweise von einem der Beteiligten gefährdet wurden mögen sich auch mit der Verkehrspolizei in Verbindung setzen.

