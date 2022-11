Polizei Essen

POL-E: Essen: Mann greift an zwei Orten Frauen an und verletzt diese teilweise schwer - 3. Folgemeldung - 22-Jähriger in Untersuchungshaft

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf:

Am Freitagmorgen (25. November) gegen 6:30 Uhr gingen bei der Leitstelle innerhalb weniger Minuten zwei Notrufe ein, die beide jeweils eine verletzte Frau an der Haskenstraße und an der Helenenstraße meldeten.

Die Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/mann-greift-an-zwei-orten-frauen-an-und-verletzt-diese-teilweise-schwer

An der Kreuzung Helenenstraße / Altendorfer Straße fanden die alarmierten Beamten eine junge Frau mit einer Verletzung am Kopf vor. Ein Rettungswagen versorgte die 22-Jährige und brachte sie anschließend verletzt in ein Krankenhaus. Zeugen gaben an, dass die 22-Jährige fußläufig auf der Altendorfer Straße unterwegs gewesen sei, als ein Unbekannter sie auf Höhe der Sparkasse angesprochen habe. Sie sei vor ihm in Richtung Haltestelle geflüchtet. Der Tatverdächtige soll sie zunächst verfolgt und gepackt haben. Dann habe er ihr solange von hinten mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen, bis sie zu Boden gegangen sei. Anschließend soll der Mann fußläufig auf der Helenenstraße Richtung Haus-Berge-Straße geflüchtet sein.

Kurz darauf meldete eine Zeugin eine leblose Frau an der Kreuzung Haskenstraße / Ehrenzeller Straße. Die 59-Jährige hatte Kopfverletzungen und war bewusstlos. Sie wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zu diesem Zeitpunkt konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Eine Zeugin gab an, ein Unbekannter habe die 59-Jährige von hinten mit einem Gegenstand geschlagen, so dass diese zu Boden gefallen sei. Als die Geschädigte regungslos am Boden gelegen habe, habe der Tatverdächtige ihr weiter mehrfach ins Gesicht geschlagen und mit dem beschuhten Fuß zugetreten. Anschließend sei der Unbekannte fußläufig in Richtung Borbeck geflohen.

Erste Ermittlungen führten bereits zu einem polizeibekannten 22-jährigen Deutschen. Mit Fotos aus dem polizeilichen Informationssystem wurde schließlich öffentlich vor dem Tatverdächtigen gewarnt und um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort gebeten.

Die Öffentlichkeitsfahndung führte schließlich zu dem entscheidenden Hinweis, der zur Festnahme des Mannes am gleichen Tag in Bottrop führte.

Bottroper Rettungskräfte hatten den Tatverdächtigen am Freitag als sogenannte hilflose Person in ein Krankenhaus gebracht. Als die Sanitäter feststellten, wen sie dort transportiert hatten, alarmierten sie die Polizei Recklinghausen, die auch für das Stadtgebiet Bottrop zuständig ist.

Der 22-jährige Deutsche wurde schließlich festgenommen und sitzt mittlerweile wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft./SoKo

